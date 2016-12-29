Сообщения о заложенных в Бельгии взрывных устройствах оказались ложными

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в ряде бельгийских городов оказались ложными. Об этом сообщает DH.be в четверг, 29 декабря.

Полиция получила сообщения о бомбах, заложенных на железнодорожных вокзалах Льежа и Шарлеруа, а также во Дворце правосудия в Брюсселе днем, 29 декабря.

В местах предполагаемого минирования была проведена эвакуация людей. Однако после тщательного обследования взрывные устройства обнаружены не были.

По данным представителя бельгийских железных дорог, инцидент никак не повлиял на движение поездов.

30 марта этого года из-за аналогичных сообщений были эвакуированы пассажиры станции Шарлеруа-юг. Решение об этом было принято после обнаружения в помещении вокзала подозрительного пакета. Саперы, прибывшие на место, взрывчатки не нашли.

22 марта этого года в Брюсселе были совершены теракты в аэропорту Завентем и на станции метро «Маальбек». Их жертвами стали 35 человек, ранения получили более 350.

