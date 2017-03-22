Попавшим под санкции россиянам разрешили не платить налоги

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который освобождает попавших под санкции россиян от обязанности платить налоги на доход, если они их платят другому государству. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, «если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством», то этот человек независимо от срока пребывания в России может не признаваться налоговым резидентом РФ, если он был налоговым резидентом другой страны.

Для этого нужно подать в уполномоченное ведомство в России заявление, приложив сертификат налогового резидентства, выданный в другом государстве.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Заявление по налоговым периодам 2014-2016 годов необходимо предоставить не позднее 1 июля 2017-го.

Как пояснял автор поправки Андрей Макаров, предложенные изменения направлены на защиту интересов граждан России, попавших под санкции. «Возникает проблема: лицо формально является резидентом Российской Федерации и точно также формально может быть признано резидентом любого европейского государства. Эта проблема должна решаться путем переговоров министерства финансов тех государств», — отметил депутат, которого цитирует ТАСС.

«Но можно ли считать, что в условиях беспрецедентного давления на страну и политического давления такие переговоры могут увенчаться успехом? Но в таком случае, если переговорами решить в рамках законодательного процесса не удастся, возникает возможность преследования наших граждан уже в уголовном порядке», — добавил Макаров.

По Налоговому кодексу, налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 дней (шесть месяцев) в течение года.