Германия реабилитирует около 50 тысяч осужденных геев

Немецкое правительство отменит приговоры для 50 тысяч мужчин, осужденных за гомосексуальные отношения во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Yahoo News.

Новый закон был одобрен кабинетом канцлера Германии Ангелы Меркель и теперь должен пройти проверку парламента.

Тысячи людей были осуждены по параграфу 175 — антигомосексуальному положению уголовного кодекса Германии, действовавшее с 1871 по 1968 годы — и были вынуждены жить с записью о судимости. «Параграф 175 разрушал карьеры и жизни. Те немногие, кто еще жив, заслуживают справедливости» — заявил министр юстиции Хайко Маас. По оценке правительства, сегодня на территории страны проживает пять тысяч человек, осужденных по этой статье.

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Согласно законопроекту, пострадавшим будет выплачена единовременная компенсация в размере трех тысяч евро и 1,5 тысячи евро за каждый год, проведенный в тюрьме.

Похожий закон был принят парламентом Великобритании. «Закон Алана Тьюринга», предоставляющий помилование мужчинам только на территории Англии и Уэльса, был одобрен в 2017 году. Однако, в отличие от ФРГ, британское правительство требует личного обращения пострадавших в суд и не предлагает компенсацию.

