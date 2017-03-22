В УЕФА задумались о введении налога на роскошь для европейских клубов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о возможном введении налога на роскошь для клубов. Слова функционера приводит ТАСС.

«Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть. Это касается трансферных правил, ограничений по составам. Также мы обсуждаем идею введения налога на роскошь. До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею», — рассказал Чеферин.

Предшественник Чеферина, француз Мишель Платини ввел правило финансовой фейр-плей, согласно ей европейские клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован по обвинению в коррупции. Позднее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) сократил срок дисквалификации до шести лет.