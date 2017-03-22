Главредом «Ведомостей» станет бывший сотрудник Первого канала

Главным редактором «Ведомостей» выбран Илья Булавинов. Об этом сообщается на сайте газеты.

За Булавинова отдали свой голос четыре члена совета директоров. На пост также претендовала шеф-редактор Vedomosti.ru Екатерина Дербилова, за которую проголосовали три человека. Второго кандидата выдвинула действующий главный редактор издания Татьяна Лысова.

По словам представляющего владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, Лысова будет присутствовать в совете директоров издания до конца 2017 года.

В данный момент Булавинов управляет дирекцией интернет-вещания Первого канала. До этого с 1993 года он работал военным корреспондентом в «Коммерсанте», сменил несколько должностей и был назначен главным редактором сайта издания. В 2013-2014 годах Булавинов занимал пост главного редактора сайта РИА Новости.

В октябре 2016 года Татьяна Лысова объявила, что покидает пост главреда «Ведомостей». Желание сменить работу Лысова объяснила личными обстоятельствами и заверила, что уход является исключительно ее инициативой.

Татьяна Лысова занимала пост главного редактора газеты «Ведомости» с 2002 по 2007 год. После непродолжительного перерыва на работу в издательской компании «Бизнес ньюс медиа» снова вернулась на должность в 2010 году. С 2013 года также возглавляет сайт vedomosti.ru.

В 1999 году первым главным редактором «Ведомостей» стал журналист Леонид Бершидский. С 2007 по 2010 год «Ведомости» возглавляла Елизавета Осетинская.