69-я параллель
 

Рыбаки Заполярья и Норвегии подписали соглашение о сотрудничестве

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Главы Союза рыбопромышленников Севера и Союза рыбаков Норвегии подписали в Мурманске соглашение о сотрудничестве. Промысловики двух стран будут проводить совместные семинары, встречи и круглые столы, сообщает ТАСС.

Мероприятия будут проходить как на территории России, так и в Норвегии. Направления для дискуссий названы следующие: экология, безопасность на море, выделение квот, модернизация оборудования и другие.

Также рыбаки двух стран будут готовить предложения и рекомендации для российско-норвежской комиссии по рыболовству, регулирующей деятельность представителей отрасли в западном секторе Арктики. По словам председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева, «рыба уходит на нерест в воды Норвегии, а потом молодь приходит в российские воды, поэтому лов должен быть строго регламентирован».

20 марта ветераны ФСБ из общества «Щит» завершили установку более 130 обелисков и 200 мемориальных плит в честь советских солдат и норвежских партизан, сражавшихся с нацистами на Крайнем Севере. Большая их часть установлена на полуостровах Рыбачий и Средний на побережье Баренцева моря, где шли ожесточенные бои с Вермахтом. Один из памятных знаков установлен на территории Норвегии, на мысе Лангбюнес под городом Киборг.

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