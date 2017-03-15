На российской части заповедника «Пасвик» прошла международная встреча экологов

На российской территории заповедника «Пасвик», созданного совместно с Финляндией и Норвегией, прошла международная встреча, посвященная Году экологии в России, сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло в недавно открытом, современном визит-центре. В нем приняли участие сотрудники норвежской и финской частей заповедника, представители федерации «Европарк», Совета Баренцева региона (СБЕАР), чиновники Мурманской области и ближайших провинции Финляндии и Норвегии, экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF), их коллеги из Карелии и Москвы и другие.

Встреча была приурочена к 20-летию основания «Пасвика», делегаты обсудили реализуемые в заповеднике проекты.

Открытие визит-центра состоялось в январе 2017 года в Никеле Мурманской области. В торжественной церемонии принял участие глава Минприроды России Сергей Донской, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Заповедник был создан для сохранения и исследования сосновых лесов Крайнего севера Европы, обширных болот региона, и обитающих в нем водоплавающих птиц. Площадь заповедника — более 14 гектаров.