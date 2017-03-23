Замкомандира «Правого сектора» заподозрили в похищении российских журналистов

Следственный комитет России установил причастность заместителя командира «Правого сектора» (запрещен в РФ), гражданина Украины Валентина Манько к похищению российских журналистов с телеканала «Звезда» в 2014 году. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 марта.

Его заочно обвиняют по статьям 126 («Похищение человека») и 144 УК РФ («Воспрепятствование журналистской деятельности»).

По данным СК, в июне 2014 года двое сотрудников телеканала выполняли редакционное задание на территории Украины. Когда они ехали на такси из Донецка в Днепропетровск (переименован в Днепр), бойцы «Правого сектора» остановили автомобиль на блокпосту. По указанию Манько репортеров похитили, угрожая оружием, и в течение суток удерживали в Днепропетровске. Манько избивал пленных, требуя изменить содержание репортажей из Донбасса, говорится в пресс-релизе. Впоследствии российских журналистов освободили.

Также Следственный комитет выясняет личности причастных к задержанию в 2014 году журналистов российского телеканала Life вблизи города Краматорска Донецкой области. Тогда Министерство обороны Украины обнародовало кадры задержания россиян и переносного зенитного ракетного комплекса «ГРОМ» (ПЗРК). Утверждалось, что журналисты перевозили его для ополчения Донбасса.

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СК установил происхождение этого ПЗРК: пусковая труба и ракета были изготовлены промышленным способом в 2007 году на польском предприятии. В Россию такие ракетные комплексы иностранными государствами не поставлялись.

Ведомство ссылается на публикации в прессе о том, что партия таких комплексов в 2007-2008 годах при посредничестве украинской стороны была продана Польшей в Грузию для использования в вооруженном конфликте с Южной Осетией.

Впоследствии эти ПЗРК были перепроданы на Украину. «Не исключено, что один из них мог быть использован в ходе видеосъемки, компрометирующей российских журналистов», — отмечается в сообщении СК.