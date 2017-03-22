В ЛНР сообщили о гибели украинского комбата при взрыве миномета «Молот»

Командир второго батальона 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Буранов погиб при взрыве миномета «Молот» во время тренировки по огневой подготовке. Об этом в среду, 22 марта, сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«В районе населенного пункта Царевка в 36 километрах от Луганска на временной огневой позиции военнослужащие ВСУ во время тренировки по огневой подготовке допустили ошибку при обращении с пресловутым минометом "Молот", в результате чего произошел разрыв мины в стволе», — пояснил Марочко.

Он добавил, что всего в результате инцидента два человека погибли, семеро получили ранения.

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2 марта человек погиб в ходе перестрелки в Донбассе между украинскими силовиками и членами организации «Правый сектор» (запрещена в России). Инцидент произошел в районе Авдеевки. «Наша разведка продолжает фиксировать вооруженные боестолкновения между подразделениями ВСУ и "Правым сектором"», — сказал командующий оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после предпринятой Киевом попытки силового подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях.

Миномет «Молот» разработан на киевском предприятии «Завод "Маяк"» в 2015 году. С 2016-го используется в ВСУ.