Инженер «Мособлэнерго» требовал шесть миллионов рублей от председателя ТСН

В городе Истра Московской области с поличным задержан инженер «Мособлэнерго», вымогавший шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала Елена Фокина, официальный представитель регионального главка СКР.

«С 27 февраля по 21 марта 2017 года в ходе неоднократных встреч 40-летний житель Одинцовского района требовал от председателя одного из товариществ собственников недвижимости (ТСН) Истринского района 6,2 миллиона рублей за положительное решение по заявке на подключение товарищества к сетям АО "Мособлэнерго"», — рассказала Фокина.

Она уточнила, что с места задержания были изъяты 1,2 миллиона рублей — первый транш суммы. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина требовал не только наличные средства, но так же и участок в этом товариществе.

17 марта в Подмосковье при получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей был задержан мужчина, представлявшийся сотрудником СКР. Деньги он требовал от руководства одного из полигонов твердых бытовых отходов.