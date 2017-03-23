Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов

В среднесрочной перспективе цены на нефть марки Brent должны опуститься к уровню 40 долларов за баррель. Об этом заявила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, сообщает Rambler News Service. По ее словам, из-за более высоких цен за первые два месяца с начала года доходы бюджета по сравнению январем-февралем 2016 года увеличились на 20 процентов.

В случае сохранения нефтяных цен на текущем уровне дополнительные поступления казны по итогам 2017 года составят 600 миллиардов рублей, добавила Лебединская.

Согласно ранее озвученным данным Минфина, при цене нефти в 50 долларов за баррель федеральный бюджет дополнительно получит около триллиона рублей, а при 55 долларах — 1,4 триллиона рублей.

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На данный момент нефть марки Brent стоит чуть более 50 долларов за баррель. При этом за последние две недели нефть подешевела примерно на 10 процентов.

10 марта агентство Reuters сообщило, что ОПЕК не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.