Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов

Цена эталонного сорта нефти Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с ноября 2016 года. По данным на 17:35 мск, она стоила 49,99 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Котировки опустились почти на два процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Нефть подешевела на фоне публикации данных о растущих коммерческих запасах в США. Они выросли почти на пять миллионов баррелей. При этом прогнозировалось, что они увеличатся на 2,8 миллиона бочек.

14 марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что давление на нефтяные цены оказывают неопределенность с планами ОПЕК о дальнейшем ограничении производства и растущая добыча в США.

Ранее, 10 марта, Reuters сообщило, что ОПЕК не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.