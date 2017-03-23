Во всех стрелковых тирах России оборудуют закрытые зоны контроля

Все стрелковые тиры России планируется оснастить закрытыми зонами контроля. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, планируется установить прозрачные пуленепробиваемые запираемые конструкции, работающие по принципу шлюза.

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«Человек заходит в эту зону, за ним запирается дверь, а дверь на выход открывается только после проверки клиента охранником на предмет выноса оружия с территории тира», — пояснил он.

Источник отметил, что норму планируется согласовать с Министерством спорта и другими заинтересованными ведомствами.

