В России пройдет первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина

Первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет в России на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» в июне 2017 года. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил президент Федерации практической стрельбы (ФПСР) России Виталий Крючин. В соревнованиях примут участие около 850 стрелков из 45 стран.

«Россия — единственная страна в мире которая выполнила все требования к стрелковому объекту для проведения Чемпионата мира по количеству галерей и обеспечению безопасности объекта», — рассказал Крючин.

Он отметил, что всерьез за золотые медали поспорят сборные США, Норвегии, Финляндии и России.

Многофункциональный огневой центр парка «Патриот» — первый в России стрелковый объект двойного назначения: в будние дни он будет использоваться для боевой подготовки силовиков, а в выходные и праздники — для обучения стрельбе всех желающих. Также здесь будут проходить соревнования по стрелковым видам спорта.

«Комплекс включает стрелковые галереи, войсковое стрельбище, учебное тактическое поле, где можно выполнять упражнения, в том числе, по метанию боевых гранат, и отрабатывать вопросы инженерного минно-взрывного дела с небольшими зарядами, и директрисы, где можно вести огонь из боевых машин», — заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Дмитрий Горбатенко.

Практическая стрельба как вид спорта зарегистрирована в России с 2006 года. Стрелки используют три основных вида оружия: пистолет, гладкоствольное ружье и карабин. Спортсмены ведут огонь из различных положений и на ходу. При определении победителя учитывается не только точность стрельбы, но и скорость выполнения упражнения, а также калибр оружия и мощность патрона.

Согласно данным Минспорта, на начало 2007 года этим видом спорта в России занимались 74 тысячи человек.