На Всемирных военных играх россияне взяли золото в мужской гонке патрулей

Мужская гонка патрулей завершилась уверенной победой команды из России. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе III Всемирных военных игр 2017.

В соревнованиях, проходивших в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» (Сочи) российские спортсмены финишировали с результатом 52 минуты 13 секунд. «Серебро» досталось французам, отставшим на 21 секунду. «Бронзу» взяла команда из Австрии.

В российскую команду вошли прапорщики Алексей Корнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и рядовой Сергей Клячин.

«Трасса в "Лауре" — одна из самых сильных, на каких мне только доводилось бывать. Нужно было серьезно готовиться: другой климат, сложный рельеф. Такой трек не прощает ошибок!» — сказал Клячин после гонки.

«Победа очень порадовала, мы сработали на рубежах идеально, не совершили ни одного промаха. Была правильно подобрана тактика, и хочется сказать огромное спасибо технической службе, которая отлично подготовила лыжи для российских спортсменов», — прокомментировал победу старший тренер ЦСКА по зимним видам спорта Николай Панкратов.

Патрульная гонка — это особый вид состязаний по биатлону, который проходит только в рамках Всемирных военных игр. Спортсмены проходят дистанцию 20 километров. Через каждые пять километров они преодолевают огневой рубеж. В гонке биатлонистам разрешается передавать друг другу оружие, нести две винтовки сразу. Из четырех членов команды винтовка только у троих.

27 февраля спортсменки из Франции победили в женской гонке патрулей.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.