Француженки выиграли гонку патрулей на Всемирных военных играх в Сочи

Спортсменки из Франции победили в женской гонке патрулей среди биатлонистов на III зимних Всемирных военных играх 2017 в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Игр.

Француженки преодолели дистанцию в 16 километров за 45 минут 23 секунды, не допустив промахов. Российские биатлонистки уступили чуть меньше двух секунд и завоевали серебро, бронза — у китайской команды.

«Были небольшие ошибки, я не очень довольна результатом, но работать в связке было приятно. Мы вчера оговаривали тактические моменты, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее, состязания оставили только положительные эмоции», — отметила участница российской команды прапорщик Лидия Дуркина.

Кроме нее в состав российской женской команды вошли младший сержант Ульяна Кайшева, прапорщик Галина Нечкасова, младший сержант Анастасия Загоруйко.

Патрульная гонка — неолимпийская дисциплина, включенная в программу Всемирных военных игр. В составе каждой команды по четыре человека, но с оружием бегут только трое. Каждые пять километров спортсмены проходят огневой рубеж. Биатлонистам разрешается передавать друг другу оружие, нести две винтовки сразу, но на рубеже у каждого участника команды кроме капитана должна быть винтовка в руках.

Ранее 27 февраля сообщалось, что российская команда одержала победу в лыжном ориентировании.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

