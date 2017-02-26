Россияне победили в женском и мужском лыжном спринте на военных играх в Сочи

Мужская и женская сборные России победили в командном лыжном спринте на III Всемирных военных играх в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артем Мальцев и Николай Морилов пришли к финишу первыми в мужской гонке. Спортсмены преодолели дистанцию за 20 минут 36 секунд. Второе место заняли спортсмены из Франции Поль Голябр и Клеман Арно, отставшие от победителей на 0,1 секунды. Третьими пришли финские лыжники Кусти Киттила и Юхо Микконен (плюс 1 секунда).

В женском командном спринте победу одержали Наталья Ильина и Наталья Коростелева, финишировавшие с результатом 22 минуты 11 секунд. На втором месте оказалась команда из Швейцарии, в которую входили Алина Майер и Фабиана Вайнсер (плюс 12 секунд), на третьем — итальянки Франческа Баудин и Чиара Де Зольт Понте (плюс 22 секунды).

Всего в активе отечественных спортсменов на Всемирных военных играх 16 наград: восемь золотых, три серебряных и пять бронзовых.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.