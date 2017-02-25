Итальянские спортсмены победили в слаломе на военных играх в Сочи

Сборная Италии по слалому в составе Стефано Гросса, Манфреда Мёльгга и Кристиана Девилле одержала победу на Всемирных военных играх в Сочи. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место заняла команда Германии, третье — Ирана. Российский спортсмен Александр Хорошилов из-за технической ошибки в первом заезде занял восьмое место, другие представители команды — Вадим Приходченко, Алексей Овчинников и Михаил Волынкин не финишировали.

Ранее в субботу сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Галины Нечкасовой, Матвея Елисеева и Максима Цветкова завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Всемирных военных играх в Сочи.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоялась 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».