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Российская команда биатлонистов получила бронзу на Всемирных военных играх

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Российская команда биатлонистов Ульяна Кайшева, Галина Нечкасова, Матвей Елисеев и Максим Цветков завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете среди мужчин и женщин на Всемирных военных играх в Сочи. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я с самого начала пытался догнать соперников. Нужно было идти на полную, быстрее своего темпа. Отыграл минуту, но в результате пошел на штрафные круги. Третье место в эстафете — это неплохо», — сказал Цветков.

Победу одержали австрийцы, серебро — у французов. В соревнованиях участвовали команды из шести стран.

24 февраля Максим Цветков принес России вторую золотую медаль на Всемирных военных играх в Сочи, победив в спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоялась 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».

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