Российский биатлонист Цветков завоевал золотую медаль на Всемирных военных играх

Российский биатлонист Максим Цветков принес России вторую золотую медаль на Всемирных военных играх в Сочи, победив в спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Цветков преодолел дистанцию за 27 минут и 1,3 секунды. Серебро завоевал болгарин Владимир Ивлиев, бронза — у его соотечественника Красимира Анева. Соревнования прошли в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Всего в биатлонной гонке участвовали 49 спортсменов.

Ранее в пятницу российский лыжник Алексей Червоткин победил в индивидуальной лыжной гонке свободным стилем на 15 километров. Второе и третье место заняли представители Франции — Дамьен Тарантола и Пауль Голабер.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоится 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».