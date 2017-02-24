Российский лыжник победил в индивидуальной гонке на военных играх в Сочи

Российский лыжник Алексей Червоткин победил в индивидуальной лыжной гонке свободным стилем на 15 километров на Всемирных военных играх в Сочи. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Конкуренты шли очень сильно. Укатанная лыжня была большим плюсом для меня сегодня. Трассу я знал плохо, но это даже хорошо, я не устал от этих подъемов и прошел все с большим удовольствием», — рассказал спортсмен.

Второе и третье место заняли представители Франции — Дамьен Тарантола и Пауль Голабер.

Лыжники бежали три круга по олимпийской трассе протяженностью пять километров. Общая сумма подъемов трассы составляет 187 метров, самый длинный непрерывный путь вверх — 30 метров.

Ранее в этот же день глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что надеется, что Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоится 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».