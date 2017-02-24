Мэр Сочи выразил надежду на высокий уровень проведения Всемирных военных игр

Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что надеется, что Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Для нашего города это еще одна возможность продемонстрировать наш потенциал — Сочи могут принимать не только военные, но и другие мероприятия в будущем. Мы надеемся, что наши гости, несмотря на свою загруженность, найдут время посмотреть наш прекрасный город и полюбят его», — добавил Пахомов.

23 февраля участник команды России по лыжным гонкам и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов заявил, что атмосфера на Всемирных военных играх в Сочи более дружественная, чем была на Кубках мира.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоится 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».