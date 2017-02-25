Россияне победили в лыжном ориентировании на военных играх в Сочи

Российские спортсмены Эдуард Хренников и Мария Кечкина завоевали золото на соревнованиях по лыжному ориентированию, прошедших в рамках Всемирных военных игр в Сочи. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Победа — это самый главный приз. Я был наслышан об олимпийской трассе, и высота сказывалась. Летом я был на сборах, мы никогда не знаем дистанцию — завтра она тоже будет новая, новые впечатления, новые эмоции. С 1993 года я в строю вооруженных сил, теперь я готовлюсь к чемпионату мира. Я безумно люблю этот спорт. Что касается стадионов, я впечатлен — все безумно красиво. Я думаю, один из стимулов этих игр — показать всем, какие мы гостеприимные», — рассказал Хренников.

Кроме того, серебро и бронзу в данном виде спорта также получили россияне — Татьяна Оборина и Степан Малиновский. В соревнованиях приняли участие команды из восьми стран: России, Германии, Болгарии, Китая, Франции, Швейцарии, Финляндии и Казахстана.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоялась 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».