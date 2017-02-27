Россияне одержали победу в лыжном ориентировании на Всемирных военных играх

В Сочи в рамках Всемирных военных игр завершился последний этап командных состязаний по лыжному ориентированию среди мужчин и женщин, в котором победили российские сборные. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российскую женскую команду по ориентированию на лыжах представляли Анастасия Кравченко, Татьяна Оборина и Мария Кечкина, мужскую — Андрей Ламов, Степан Малиновский и Эдуард Хренников.

Второе место заняли французы, бронзу у мужчин завоевала команда Швейцарии, у женщин — команда Казахстана. Соревнования прошли в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.