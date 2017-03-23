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Ткачев пообещал быстро найти замену давящей на Россию пошлинами Турции

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Александр Ткачев
Александр Ткачев

Введение Турцией пошлин на импорт российской сельскохозяйственной продукции является попыткой оказать давление на Россию для того, чтобы открыть доступ турецких агротоваров на рынок РФ. Как передает в среду, 22 марта, ТАСС, об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Он добавил, что в его ведомстве считают такие действия неприемлемыми и ставящими под сомнения «искренность намерений» турецкой стороны «по выстраиванию прочных взаимоотношений».

По словам Ткачевы, совершаемые Турцией шаги могут привести к тому, что в эту страну будет полностью прекращен ввоз российских пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых, риса и другой сельхозпродукции. «Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира», — заверил министр.

Он подчеркнул, что Минсельхоз «крайне удивлен и разочарован» действиями Турции. «Мы планировали продолжить снятие ограничений по другим значимым для Турции видам сельхозпродукции. При этом турецкой стороной не было предпринято активных действий по обеспечению доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок», — отметил глава ведомства.

С 15 марта Россия была исключена Турцией из перечня стран, ввозящих сельхозтовары без пошлин. Ранее беспошлинный режим действовал при условии, что российская агропродукция ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны. Но чтобы продавать сельхозтовары из РФ на рынке Турции, все равно нужно было платить 130-процентную пошлину. Теперь, отмечает агентство, данным сбором облагается любая импортируемая из России в Турцию агропродукция

О приостановке выдачи турецкой стороной лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России, 16 марта рассказал директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

17 марта сообщалось, что министерство экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердило введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.

Россия с 1 января 2016-го после инцидента с российским Су-24, сбитым турецким истребителей в небе над Сирией, Россия запретила ввоз целого ряда наименований сельхозтоваров из Турции. В октябре эмбарго было частично снято, а 9 марта 2017 года список разрешенной ко ввозу товаров был расширен. Турция продолжается добиваться возвращения на российских рынок своей агропродукции.

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