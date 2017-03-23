Ткачев пообещал быстро найти замену давящей на Россию пошлинами Турции

Введение Турцией пошлин на импорт российской сельскохозяйственной продукции является попыткой оказать давление на Россию для того, чтобы открыть доступ турецких агротоваров на рынок РФ. Как передает в среду, 22 марта, ТАСС, об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Он добавил, что в его ведомстве считают такие действия неприемлемыми и ставящими под сомнения «искренность намерений» турецкой стороны «по выстраиванию прочных взаимоотношений».

По словам Ткачевы, совершаемые Турцией шаги могут привести к тому, что в эту страну будет полностью прекращен ввоз российских пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых, риса и другой сельхозпродукции. «Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира», — заверил министр.

Он подчеркнул, что Минсельхоз «крайне удивлен и разочарован» действиями Турции. «Мы планировали продолжить снятие ограничений по другим значимым для Турции видам сельхозпродукции. При этом турецкой стороной не было предпринято активных действий по обеспечению доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок», — отметил глава ведомства.

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С 15 марта Россия была исключена Турцией из перечня стран, ввозящих сельхозтовары без пошлин. Ранее беспошлинный режим действовал при условии, что российская агропродукция ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны. Но чтобы продавать сельхозтовары из РФ на рынке Турции, все равно нужно было платить 130-процентную пошлину. Теперь, отмечает агентство, данным сбором облагается любая импортируемая из России в Турцию агропродукция

О приостановке выдачи турецкой стороной лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России, 16 марта рассказал директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

17 марта сообщалось, что министерство экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердило введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.

Россия с 1 января 2016-го после инцидента с российским Су-24, сбитым турецким истребителей в небе над Сирией, Россия запретила ввоз целого ряда наименований сельхозтоваров из Турции. В октябре эмбарго было частично снято, а 9 марта 2017 года список разрешенной ко ввозу товаров был расширен. Турция продолжается добиваться возвращения на российских рынок своей агропродукции.