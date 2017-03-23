ZTE призналась в незаконных поставках американских товаров в Иран

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования ZTE в ходе судебного разбирательства в США признал вину в незаконных поставках товаров в Иран, передает Reuters.

Компанию обвинили в незаконных поставках американских товаров и техники без лицензии правительства Соединенных Штатов. Кроме того, менеджеров IT-гиганта уличили в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

ZTE удалось урегулировать претензии со стороны американских властей. Одним из условий достигнутого соглашения является признание вины, компании также придется заплатить штраф на сумму 892 миллиона долларов. Кроме того, производителю грозит еще один штраф на 300 миллионов долларов, если в течение семи лет достигнутое с Министерством торговли США соглашение будет нарушено.

В начале января 2017 года источники Reuters сообщали о планах ZTE уволить около пяти процентов персонала (три тысячи сотрудников) в связи с введением США санкций против компании, которые навредят каналам поставок продукции.

В марте прошлого года США ввели экспортные ограничения против ZTE из-за того, что корпорация поставляла продукцию с использованием американских технологий в Иран, находящийся под международными санкциями.

Корпорация ZTE — один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в Китае. Контрольный пакет акций принадлежит китайскому правительству, остальные обращаются на Гонконгской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2016 года составила 1,77 миллиарда юаней (около 260 миллионов долларов).