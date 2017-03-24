МУС присудил 297 жертвам конголезского повстанца по 250 долларов

Международный уголовный суд постановил выплатить индивидуальные и коллективные компенсации жертвам конголезского повстанца Жермена Катанги (Germain Katanga), который участвовал в нападении на деревню Богоро в 2003 году. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщается на сайте МУС.

Пострадавшими от действий Катанги суд счел 297 человек. Им должно быть выплачено по 250 долларов. В МУС отметили, что хоть сумма является символической и не компенсирует весь причиненный вред, она «принесет жертвам существенное облегчение от признания факта нанесения ущерба».

Коллективная репарация представляет собой содействие в строительстве жилья и организации приносящей доход деятельности, оказание психологической поддержки и помощи в получении образования. По данным africanews., ее размер составит миллион долларов.

В МУС также добавили, что масштабы физического, материального и психологического ущерба, который потерпевшим был нанесен при нападении на Богоро, оценивается более чем в 3,7 миллиона долларов. Однако в соответствии с принципом соразмерности, личная ответственность Катанги оценивается в миллион долларов.

В судебной инстанции при этом констатировали, что у повстанца отсутствуют средства для выплаты компенсаций, а потому возмещением ущерба займется Целевой фонд для жертв при МУС. Его представители должны подготовить план по реализации задачи к 27 июня.

Конфликт на территории Демократической республики Конго (ДРК), получивший название Вторая конголезская война, длился с 1998 по 2003 годы. В нем участвовали свыше 20 вооруженных группировок. Жертвами войны и последовавших после нее событий, по некоторым данным, стали 5,4 миллиона человек. Причиной смерти в основном были голод и болезни.

Жермен Катанга был лидером повстанцев из Фронта патриотического сопротивления Итури. В 2007 году его привлекли к Международному уголовному суду по шести обвинениям в военных преступлениях и по трем обвинениям в преступлениях против человечности. Спустя семи лет он был признан виновным по пяти эпизодам, включая резню в деревне Богоро.