Наука и техника
 

Загадочные пятна Цереры связали с влиянием Юпитера

Перейти в «Мою Ленту»
Церера
Церера

Американские ученые показали, что угол наклона оси вращения Цереры крайне быстро меняется. Это происходит из-за влияния Юпитера и Сатурна и приводит к появлению на поверхности карликовой планеты загадочных ярких пятен. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает НАСА.

За последние три миллиона лет угол наклона оси вращения колебался от 2 до 20 градусов. Примерно 14 тысяч лет назад данный угол равнялся 19 градусам, в настоящее время он равен примерно 4 градусам. Подобные изменения обусловлены гравитационным влиянием на карликовую планету Юпитера и Сатурна.

Ученым удалось найти связь между запасами водяного льда на поверхности карликовой планеты и колебаниями угла наклона оси вращения. Наличие воды на определенных участках требует, чтобы они находились в тени в течение миллионов лет.

Чем меньше угол наклона оси вращения Цереры, тем больше ее поверхности находится в тени и наоборот. Ученым удалось определить те участки карликовой планеты, которые даже при высоких углах наклона оси вращения находятся в тени. Оказалось, что они оказались кратерами, где ранее станция Dawn заметила так называемые таинственные пятна.

При помощи аппарата природу одного из них удалось определить. Яркое пятно оказалось сформировано льдом, сохранившимся на поверхности карликовой планеты. Теперь ученые полагают, что большинство затемненных участков Цереры содержат водяной лед.

Наклон оси вращения представляет собой отклонение оси вращения небесного тела от перпендикуляра к плоскости его орбиты. Для Земли этот параметр равен примерно 23 градусам. С ним связано наличие на планете сезонов.

Станция Dawn запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал в США, а на орбите около Цереры оказалась 6 марта 2015 года. Стоимость проекта по изучению астероида Весты и карликовой планеты Цереры составляет более 500 миллионов долларов.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет примерно 940 километров, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Церере обнаружили «ингредиенты жизни»
На Церере нашли инопланетные элементы
Загадочные пятна Цереры показали на новом видео
Последние новости
Консульства США начнут проверять аккаунты в соцсетях на предмет связей с ИГ
Модель семь раз подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии
Камчатские подростки до смерти избили бездомного
Загадочные пятна Цереры связали с влиянием Юпитера
Фийон обвинил Олланда в злоупотреблении властью
Протоиерей Чаплин назвал убийство Вороненкова божьим вмешательством
В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 30 лет
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:10 23 марта 2017
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)

Еще батуты

Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
06:00 Сегодня

Найдены молодые предшественники Млечного Пути

07:14 11 января 2017

Обжорство после попойки получило научное объяснение

19:27 23 марта 2017

Школьник из Британии обнаружил ошибку в данных НАСА

Наука и техника
 — 
00:03 Сегодня

Все там будем

Почему невозможно уберечься от рака
20:31 26 февраля 2017

Представлена новая Nokia 3310

00:04 Сегодня

Названы самые дорогие в производстве продукты питания

17:20 23 марта 2017

Раскрыты характеристики наследника взрывного смартфона Samsung

Наука и техника
 — 
00:02 26 февраля 2017
После большевистской попытки захвата власти 3-4 июля 1917 года в Петрограде

«События в столице застали Ильича врасплох»

Как Сталин, Ленин и Троцкий провели «жаркий» июль 1917 года
17:04 26 декабря 2016

Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

18:52 23 марта 2017

В Германии создали самое большое в мире «искусственное солнце»

08:41 23 марта 2017

Выявлен источник неизлечимых заболеваний мозга

Россия
Устроили сцену
Как театр переплетается с политикой в графике Путина
Протоиерей Чаплин назвал убийство Вороненкова божьим вмешательством
Масон, выйди вон!
Депутат Милонов против вольного каменщика Богданова
Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»
Матвиенко объяснила антироссийские заявления Киева по убийству Вороненкова
Кандидат «Против всех»
Как сантехник может выиграть выборы, а джедай — проиграть
Коллекторов в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за лишние звонки должнику
Все материалы
Мир
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01Дважды отверженные
Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество
Атака на Вестминстер
Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии
Китайский интерес
Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
Фийон обвинил Олланда в злоупотреблении властью
Число жертв нападения террориста в Лондоне достигло четырех
Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов
Израильский полицейский избил палестинца-водителя
Все материалы
Бывший СССР
Выстрелы на бульваре Шевченко
Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество и ситуацию в Донбассе
«Бородай вывез Стрелкова из Донецка в невменяемом состоянии»
Бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук о «русской весне»
СМИ узнали об имевшихся у убийцы Вороненкова документах Нацгвардии Украины
Порошенко попросит помощи НАТО для ликвидации последствий ЧП под Харьковом
Генерал СБУ рассказал о полученных Вороненковым от Киева гарантиях безопасности
КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаЖелезная Эльвира
Как и за что критиковали главу Банка России
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года
Все без долгу
Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами
НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине
Оценен примерный ущерб России из-за турецких пошлин на зерно
Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов
Все материалы
Бизнес
Сборный вопрос
Найдет ли бизнес выгоды в новом налоговом маневре
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Инновации плюс электрификация
Как видит BMW Group свою дальнейшую стратегию
Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год
Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу
АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России
Знак качества вручат за успехи в импортозамещении
Все материалы
Силовые структуры
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
Срисовали
Как разоблачили банду, охотившуюся на картины знаменитых художников
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Камчатские подростки до смерти избили бездомного
В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 30 лет
В МВД призвали граждан воздержаться от участия в акции 26 марта в центре Москвы
США возобновили планирование обороны Европы
Все материалы
Наука и техника
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)Еще батуты
Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
Все там будем
Почему невозможно уберечься от рака
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Найдены молодые предшественники Млечного Пути
Загадочные пятна Цереры связали с влиянием Юпитера
Школьник из Британии обнаружил ошибку в данных НАСА
Названы самые дорогие в производстве продукты питания
Все материалы
Спорт
Дэн БилзерянКарты, деньги, два угла
Как звезды спорта и шоу-бизнеса пробовали себя в ММА
Хоккейный ЦСКА уволил главного тренера
«В велоспорте каждый второй — астматик»
Гонщик Gazprom-RusVelo Роман Майкин — о первой в жизни монументальной классике
Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций — 2017
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Есенина «Береза»
Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний ЧМ
СКА вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финала западной конференции КХЛ
Все материалы
Культура
«Главное — убедить людей, что они счастливы»
Джон Стейнбек и Роберт Капа о советских застольях, писателях и правительстве
Лицом к человеку
Почему холокост и сталинские репрессии породили схожие процессы в Европе и СССР
Дональд Рейфилд«Не убивать Сталина — это как убить хорошего человека»
Дональд Рейфилд о Берии, Саакашвили и грузинском гостеприимстве
В Киеве сочли незаконным дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
Безобразно естественно
Календарь Pirelli: лучшие актрисы и модели — без макияжа и без одежды
Самойлову насмешил запрет СБУ въезжать на Украину
Организаторы предложили Самойловой участвовать в «Евровидении» дистанционно
Все материалы
Интернет и СМИ
Без вести пропавший
Почему снимки главного фотографа Великой Отечественной не выставлялись в России
Давай по новой
Создатель интернета разочаровался в человечестве и пытается все исправить
Модель семь раз подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии
Консульства США начнут проверять аккаунты в соцсетях на предмет связей с ИГ
Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»
Компьютеры Apple и Microsoft научились взламывать через документы Word
Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа
Все материалы
Ценности
Ишь чего выдумали!
Уникальные опции люксовых автомобилей
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
«Папа назвал меня Митей после командировки в Москву»
Как пионер из ГДР Митя Боркерт стал шеф-дизайнером Lamborghini
Итальянцы украсили суперъяхту кашемировыми коврами
Bulgari собрал своих послов в Базеле
Apple Watch дополнили ремешками цвета «лесных ягод» и «морской гальки»
Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома
Все материалы
Путешествия
Отберут последнее
Россияне больше не смогут брать с собой технику при перелетах в США
«Мы делаем не крымское вино, а севастопольское»
Винодел Павел Швец — о месте России на винной карте мира
Как это будет по-арамейски?
Путешествие в мир древнейшего православного народа планеты
Туриста в Таиланде приговорили к тюремному сроку за гибель его подруги
Британцы с акцентом рассказали о достопримечательностях страны
Остаться в живых
Как выглядят худшие города мира
МИД предостерег россиян за границей от слов «яблан», «жид» и «понос»
Все материалы
Из жизни
Ищут пожарные, ищет милиция
Десятилетний розыск пропавшей британской девочки обошелся в 16 миллионов фунтов
Идеал со сроком годности
От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
Китайский геймер от досады разбил монитор головой
Американка учила подругу играть в лотерею и выиграла миллион долларов
Не хочешь — заставим
Как разные страны пытались сделать граждан счастливыми и что из этого вышло
Гигантская акула напугала новозеландского рыболова
Все материалы
Эстетическая хирургия
Тест-драйв нового купе Mercedes-Benz E-класса, которое наконец стало собой
Мертворожденные гоночные машины
Автомобили, которые так и не смогли выйти на старт гонок
Машины, которым не повезло
Посмотрите, какими могли бы быть известные машины
Кроссовер-трансформер, в который никто не поверил
Ford Freestyle FX: пикап и кабриолет в одном купе
Porsche подарит сотрудникам по девять тысяч евро
Bentley сделала 58-гигапиксельную фотографию Flying Spur
«Демонический» Challenger станет первой серийной машиной с трансбрейком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы