Бывший командир убийцы Вороненкова рассказал о его службе в батальоне «Донбасс»

Павел Паршов — убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — служил в добровольческом батальоне «Донбасс» в Мариуполе, сослуживцы считали его своеобразным человеком. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на бывшего командира мужчины. Имя и должность источника не приводятся.

По его данным, Паршов имел позывной Боксер, был связан с добровольческой ротой «Карпатская Сечь» и уволился из батальона в 2016-м. При этом в «Донбасс» он якобы попал из полка «Азов», известного наличием неонацистов в своих рядах. Как отмечает ресурс, пресс-служба «Азова» не подтвердила, что убийца служил в этой воинской части.

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Ранее в пятницу ряд СМИ назвал имя убийцы Вороненкова — Павел Паршов. Как сообщалось, он был основателем ряда компаний в Днепропетровске и Одессе, которые занимались отмыванием денег. Отмечалось, что Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал фиктивные компании на свою фамилию.

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что Паршов 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. Убийца бывшего депутата значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти.

Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный (позднее было уточнено, что это был Павел Паршов) открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего, который скончался в больнице.