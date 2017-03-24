Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку

Минпромторг России считает целесообразным повышение минимальной цены пол-литровой бутылки водки с нынешних 190 до 219 рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

«Мы поддерживаем в данном случае позицию [Александра] Хлопонина, потому что мы изначально давали примерно такую цифру», — сказал он.

Министр добавил, что предложения заинтересованных ведомств относительно минимальной цены на горячительный напиток отличаются несущественно, поэтому по ним можно договориться.

«Минфин раньше предлагал 100 рублей и чуть более, когда речь идет уже о 200 с копейками, это, как говорится, дело компромисса», — отметил чиновник.

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22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку — до 219 рублей за бутылку 0,5 литра. Приказ должен быть подготовлен до 1 апреля текущего года.

Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в беседе с Национальной службе новостей (НСН) выразил мнение, что такое повышение цены не окажет существенного влияния на рынок и не отразится на объемах потребления спиртного.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевых суррогатов. В настоящее время бутылка водки объемом 0,5 литра стоит как минимум 190 рублей.