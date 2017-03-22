Минфину поручили повысить цену на водку

Вице-премьер России Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, поручил Минфину увеличить минимальную розничную цену на водку — до 219 рублей за пол-литра. Об этом в среду, 22 марта, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Хлопонина Натальи Платоновой, предложение согласовано с участниками рынка и заинтересованными ведомствами. Приказ должен быть подготовлен до 1 апреля текущего года. В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 190 рублей.

27 февраля Хлопонин назвал возможную минимальную цену полулитровой бутылки водки — 215 рублей. В январе 2017 года глава департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов говорил, что минимальная розничная цена водки в России может вырасти до 205-210 рублей за пол-литровую бутылку.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевых суррогатов. В настоящее время бутылка водки объемом 0,5 литра стоит как минимум 190 рублей.

