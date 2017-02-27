Хлопонин назвал оптимальную минимальную цену водки

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, назвал возможную минимальную цену полулитровой бутылки водки. Об этом он рассказал Rambler News Service.

Он напомнил, что в правительстве в настоящее время обсуждается предложение Минфина об изменении минимальной стоимости горячительного напитка.

«Мы обсудим этот вопрос на комиссии в ближайшее время. Но реальная минимальная розничная цена сейчас составляет 215 рублей. Минфин предлагает сделать ее на уровне 205 рублей. Моя личная точка зрения — надо устанавливать на уровне 215 рублей», — сказал Хлопонин.

В январе 2017 года глава департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов говорил, что минимальная розничная цена водки в России может вырасти до 205-210 рублей за пол-литровую бутылку.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевых суррогатов. В настоящее время бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 190 рублей.

