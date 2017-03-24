В Ялте снесли теннисные корты для установки памятника Александру III

В Ялте в парке Ливадийского дворца-музея снесены теннисные корты и танцплощадка для установки памятника Александру III. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на директора дворца-музея Ларису Декушеву.

По ее словам, инициатива установки нового мемориала исходит от Союза художников России. «Место выбрано не случайно: именно здесь располагалось здание Малого дворца, который предназначался для наследника российского престола — великого князя Александра Александровича. Когда он приезжал в Ливадию, то останавливался в нем со своей супругой и детьми», — пояснила Декушева.

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Директор напомнила, что в годы Великой Отечественной войны Малый дворец был разрушен, восстанавливать его не стали. Место бывшего фундамента было забетонировано. Там была устроена танцевальная площадка, затем поблизости соорудили спортивную площадку, которая затем была передана в аренду частному лицу и превращена в теннисный корт.

Декушева отметила, что памятник Александру III должен увековечить «память об императоре, вошедшем в историю отечества как Миротворец». Как отмечает «Крыминформ», в социальных сетях планы установки памятника критикуются. «Зачем уничтожать вполне приличный спортивный объект, если сейчас всеми силами и средствами мы пытаемся увеличивать их количество?» — приводит агентство мнение одного из пользователей.

16 марта сообщалось, что группа жителей Ливадии, входящей в городской округ Ялта, написали письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой помешать установке памятника Александру III на месте теннисных кортов в поселке.