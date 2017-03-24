В Госдуме отметили эволюцию избранников со времен малиновых пиджаков

Госдума проделала большой путь с 1990-х в плане поведения, считает глава комиссии по депутатской этике Отари Аршба. Такое мнение он высказал на заседании нижней палаты парламента в пятницу, 24 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотел поблагодарить всех за то, что в сравнении с некоторыми парламентами, в том числе и соседней страны (Украины — прим. «Ленты.ру»), где, к примеру, берут за причинное место и сбрасывают с трибун, мы выглядим просто шикарно», — сказал депутат.

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Он отметил, что сейчас Госдума воспринимается «более солидно» и, соответственно, вызывает большее доверие избирателей. «Этот путь мы проделали все вместе. Владимир Вольфович [Жириновский] не даст соврать, некоторые товарищи в малиновых пиджаках здесь устраивали тоже концерты», — напомнил Аршба.

Он подчеркнул, что остаются единичные парламентарии, которые регулярно допускают нарушения. «У нас есть, конечно, отдельные депутаты (…), которые в целом расширили представление об этике, насытили понятийный аппарат этой науки новым содержанием», — добавил единоросс, отказавшись называть конкретные имена.

Ранее в пятницу сообщалось, что Госдума одобрила изменения в регламент, разрешающие комиссии по вопросам депутатской этики делать замечания парламентариям.

13 марта первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что драки в Верховной Раде крайне необходимы для победы демократии в стране.

Потасовки с участием украинских парламентариев происходят регулярно. В декабре прошлого года депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк нанес тяжелые травмы сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), когда тот находился при исполнении обязанностей. В середине ноября того же года Нацполиция Украины открыла уголовное дело из-за драки между депутатами Рады Олегом Ляшко и Юрием Бойко.