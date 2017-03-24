Комиссии по этике разрешили одергивать депутатов

Госдума одобрила изменения в регламент, разрешающие комиссии по вопросам депутатской этики делать замечания парламентариям. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 марта.

За принятие соответствующего постановления проголосовал 421 депутат, против — двое.

Глава комиссии Отари Аршба пояснил, что речь идет о возможности указать избраннику на недопустимость нарушения этики.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный усомнился в необходимости такой меры. «Пальчиком погрозить — для этого изменения в регламент вводятся?» — спросил он.

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Аршба пояснил, что на рассмотрение комиссии поступило более десятка заявлений в отношении депутатов, которые формально не нарушают правила, но ведут себя неэтично. «В частности, один ваш коллега ответил на заявление, что ему не понравилось оно и что он прекращает общение в эпистолярном и разговорном жанре. Что мы можем по этому поводу сказать? Ничего. Но мы можем порекомендовать коллеге, чтобы он отвечал заявителю более аккуратно», — отметил депутат.

«А погрозить пальчиком мы можем в другом месте, не в Думе, и не только пальчиком», — добавил Аршба. За эту реплику ему сделал замечание единоросс Михаил Кузьмин: «Нельзя такими шутками разбрасываться».

Постановление о расширении полномочий комиссии по этике было внесено на рассмотрение Госдумы 20 марта. В документе отмечается, что оно вступает в силу со дня его принятия.

15 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский вывел из зала всех представителей своей фракции после того, как Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. В частности, Жириновский заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области в ходе избирательной кампании оказывалось давление, после чего пообещал, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.