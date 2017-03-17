Объяснения Жириновского по поводу расстрелов и повешений зачли как извинение

Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов считает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский извинился за свои слова о намерении вешать оппонентов. Таким образом Неверов прокомментировал слова лидера либерал-демократов о том, что его выступление относилось к преступникам, а не депутатам, передает ТАСС в пятницу, 17 марта.

«Извинение было такое витиеватое, но, по крайней мере, оно было», — сказал Неверов. По его мнению, Жириновский, объясняя свои резкие высказывания, также витиевато попросил «воспринимать его таким, какой он есть».

Депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко согласился с тем, что лидер ЛДПР признал свою неправоту, но в своеобразной форме. «У него такая манера. Но в целом он извинился», — отметил коммунист.

В пятницу комитет по федеративному устройства и вопросам местного самоуправления рассмотрит вопрос о якобы имевших место нарушениях на выборах в подмосковной Рузе, из-за которых лидер ЛДПР начал оскорблять оппонентов. «Будет очень подробно рассматриваться ситуация, по каким причинам, что произошло, что так возбудило Владимира Вольфовича», — пояснил Неверов.

Ранее в пятницу Жириновский заявил, что его эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Думы относилось к преступникам. «Я говорил о мафии, о преступности, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу?» — сказал он.

В среду, 15 марта, лидер ЛДПР вывел из зала всех представителей своей фракции после того, как Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. В частности, Жириновский заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области в ходе избирательной кампании оказывалось давление, после чего пообещал, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

Позднее в тот же день либерал-демократ раскритиковал работу министра труда Максима Топилина и второй раз покинул заседание.