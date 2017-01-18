Милонов похвалил петербургских депутатов за умение дать сдачи

Депутат Госдумы Виталий Милонов, ранее входивший в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, прокомментировал драку в городском парламенте. В интервью Национальной службе новостей (НСН) в среду, 18 января, он назвал правильным то, что коллеги «не дали себя побить» представителю «Яблока» Михаилу Амосову.

«Физические контакты у нас не приняты, это единичный случай. Но, я думаю, что после прихода либеральных депутатов в состав парламента, они, видимо, начали кого-то провоцировать. Раньше такого не было», — добавил Милонов.

Амосов также прокомментировал инцидент. Он заявил, что стычка произошла по вине спикера закса Вячеслава Макарова, который «не дал возможность внести поправки».

«А потом некоторые ретивые депутаты от "Единой России" решили, что меня надо как-то вывести из зала. Но это довольно трудно, потому что я крупный мужчина и из зала выходить никуда не собирался», — заявил парламентарий телеканалу «360». Он добавил, что яблочники уже выразили протест по поводу нарушения регламента, которое, по их мнению, имело место.

Видео: fontanka.ru

Ранее в среду сообщалось, что Амосов выступил против одобрения документа в поддержку передачи РПЦ Исаакиевского собора, который подготовили «Единая Россия» и ЛДПР. В частности, он заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако Макаров его проигнорировал. Как отмечалось, после этого Амосова окружили депутаты из партии власти и попытались утихомирить, завязалась потасовка.