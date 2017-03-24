Появились первые фотографии со съемок «Твин Пикса»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки третьего сезона телесериала «Твин Пикс». Снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.

Всего в фотосессии шесть кадров. На них актеры проекта предстают в образах своих персонажей.

Дэвид Духовны Suzanne Tenner / Showtime / Entertainment Weekly 1 /3

В частности, на фотографиях запечатлены Дэвид Духовны, Майкл Хорс, Мэдхен Амик, Пегги Липтон, Кимми Робертсон, Гарри Гоаз, Мигель Феррер и создатель шоу Дэвид Линч, также исполнивший одну из ролей.

На одном из снимков предстает новый персонаж, которого сыграл Джейк Уордл.

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Издание также выпустило видеоролик, в котором Кайл Маклахлен и другие артисты рассказали о своих впечатлениях от съемок продолжения картины.

Первый эпизод нового «Твин Пикса» стартует на канале Showtime 21 мая. В продолжении сериала, помимо актеров оригинальных двух сезонов, появятся Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид и Эшли Джадд.

«Твин Пикс» впервые транслировался в 1990-1991 годах. Действие разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер.