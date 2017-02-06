В новом тизере «Твин Пикса» вспомнили о чертовски хорошем кофе

На YouTube-канале телесериала «Твин Пикс» появился новый тизер. Ролик представляет собой нарезку из сцен старых эпизодов, в которых фигурирует кофе — один из символов шоу. В том числе в видео вспомнили знаменитую фразу главного героя, специального агента ФБР Дейла Купера: «Это, простите, чертовски хороший кофе».

Третий сезон американского сериала «Твин Пикс» стартует 21 мая. В продолжении появятся Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. Также в проект вернутся актеры, снявшиеся в первых двух сезонах.

«Твин Пикс» был создан американским режиссером Дэвидом Линчем и впервые транслировался на канале ABC в 1990-1991 годах. В центре сюжета — расследование специальным агентом ФБР Дейлом Купером убийства школьницы Лоры Палмер. В 1992-м вышел полнометражный приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь».