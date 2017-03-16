Сыгравший агента Купера в «Твин Пиксе» актер составил «кофейный» плейлист

Актер Кайл Маклахлен, исполнивший роль специального агента ФБР Дейла Купера в сериале «Твин Пикс», опубликовал на сервисе Spotify музыкальный плейлист для прослушивания за чашкой кофе. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Pitchfork.

В «кофейный» плейлист попали песни Игги Попа, Нила Янга, Вана Моррисона, Эллиотта Смита, групп The Rolling Stones, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots и Led Zeppelin, а также четыре подряд композиции коллектива Jethro Tull.

«Признаю, что немного переборщил с 1960-1970-ми. Думаю, это правда, что от прошлого не убежишь», — пояснил Маклахлен.

Список дополняет трек Heroes британского музыканта Дэвида Боуи, сыгравшего эпизодическую роль в приквеле сериала, полнометражном фильме Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Кофе — один из центральных лейтмотивов вселенной «Твин Пикса». В феврале вышел тизер нового сезона, который представляет собой подборку моментов из оригинальных сезонов, где речь заходит об этом напитке.

Третий сезон сериала стартует 21 мая. Создатель шоу Дэвид Линч снял его как полноценный фильм, впоследствии поделив материал на 18 эпизодов.

«Твин Пикс» впервые транслировался на американском канале ABC в 1990-1991 годах. Сюжет разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, расследуемого специальным агентом Купером.