Книжный фестиваль использовал образ Шурыгиной ради денег

Образ жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной появился на афишах по сбору средств для литературного фестиваля «Новая книга» в Новосибирске. Постер опубликовал в своем Facebook организатор мероприятия Михаил Фаустов.

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В посте использован мем «на донышке»: авторы сетуют, что на организацию фестиваля собрано недостаточно денег, и просят поддержать проект с помощью краудфандинга. «На донышке» — фраза Шурыгиной в передаче «Пусть говорят», который она сопроводила жестом, показывая количество выпитого ей спиртного на вечеринке перед изнасилованием.

Как сообщает портал «Горький», Фаустов ранее не знал, кто такая Шурыгина, только видел различные мемы с ней в соцсетях. «До этой картинки наш дизайнер Сергей Барков сделал несколько других подобных — с котиком, с, простите, ждуном, с жабой какой-то. Они давали определенный эффект — не очень большой, но давали», — отметил Фаустов.

Организатор мероприятия подчеркнул, что после публикации афиши на счет фестиваля пришло рекордное количество пожертвований.

Диана Шурыгина — несовершеннолетняя жительница Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии. В конце января девушку с семьей пригласили в передачу «Пусть говорят», после чего она обрела вирусную популярность в сети.