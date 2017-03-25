Российские керлингистки впервые вышли в финал чемпионата мира

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира и впервые в истории вышла в финал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 25 марта и завершилась победой россиянок со счетом 9:3. В составе национальной команды выступали Анна Сидорова, Нкеирука Езех, Маргарита Фомина, Александра Раева и Алина Ковалева.

Финальный матч между сборными России и Канады пройдет 26 марта. По ходу нынешнего чемпионата мира россиянки уже дважды уступили канадским спортсменкам. В матче за третье место встретятся команды Швеции и Шотландии.

Чемпионат мира-2017 является частью отбора на Олимпийские игры-2018. Россиянки, завоевывавшие бронзовые медали трех последних мировых первенств, гарантировали себе участие в Играх в Пхенчхане.