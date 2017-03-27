Олланд пообещал посвятить последние дни у власти борьбе с популизмом

Президент Франции Франсуа Олланд пообещал посвятить последние дни нахождения у власти борьбе с популизмом, национализмом и экстремизмом. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Сингапуре, где находится с визитом, сообщает The Local.

«Что касается меня, то я буду продолжать говорить об этом, сколько смогу, и я сделаю так, чтобы все, что я сделал как президент, имело последствия», — заявил он, не вдаваясь в подробности.

Материалы по теме Грехи, грешки и прегрешения Как скандалы с кандидатами в президенты Франции влияли на исход выборов

6 марта Олланд пообещал сделать все от него зависящее, чтобы не допустить прихода к власти в стране лидера «Национального фронта» (НФ) и кандидата в президенты Марин Ле Пен.

Согласно опросам общественного мнения, глава НФ наберет в первом туре голосования от 24 до 27 процентов голосов избирателей и выйдет во второй тур, где ее возможными соперниками могут стать либо центрист Эммануэль Макрон, либо кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. Всего в борьбе за пост главы государства в стране принимают участие 11 политиков.

Президентские выборы состоятся 23 апреля и 7 мая. Срок полномочий Франсуа Олланда истекает 15 мая.