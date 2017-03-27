Залитый вином жилет Джеймса Кука отказались покупать

Аукционный дом Aalders Auctions выставил на торги жилет, который принадлежал британскому исследователю и картографу капитану Джеймсу Куку. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Reuters.

Оценочная стоимость лота варьировалась от 610 до 760 тысяч долларов. Покупателей пока не нашлось. Максимальная сумма, которую предложили за предмет одежды двухвековой давности, составила около 438 тысяч долларов. В настоящее время владелец жилета ведет переговоры с потенциальным покупателем.

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Этот жилет хранился в семье Кука после его смерти в 1779 году. В начале XX века его купил некий британский промышленник и передал известной пианистке Руби Рич из Сиднея.

По словам представителя аукционного дома, артистка перекроила жилет и часто выходила в нем на светские мероприятия, так что на одежде остались пятна от вина. В 1981 году предмет гардероба выкупил коллекционер, имя которого не раскрывается.