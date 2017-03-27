Северной Каролине предрекли миллиардные потери из-за «закона о туалетах»

Казна американского штата Северная Каролина может недосчитаться почти четырех миллиардов долларов из-за «закона о туалетах». Об этом сообщает Associated Press.

По подсчетам экспертов, такие потери регион понесет за 12 лет. В частности, крупная компания PayPal из-за противоречивого закона отказалась открывать в штате новое отделение, а лишь оно добавило бы в бюджет штата около 2,66 миллиарда долларов.

Как отмечается, на закон отреагировали и артисты. В частности, свой концерт, который должен был помочь собрать средства на реконструкцию одного из местных концертных залов, отменил музыкант Ринго Старр. Кроме того, отказаться проводить соревнования в Северной Каролине может и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA), что также лишит штат сотен миллионов долларов.

«Закон о туалетах» постановляет, что людям надлежит пользоваться общественным туалетом в соответствии с полом, указанным в их свидетельстве о рождении. Сторонники закона утверждают, что он защищает детей от насильников, которые под видом трансгендеров могут заходить в санузлы. По версии правозащитников, мера ущемляет представителей ЛГБТ-сообщества.

Трансгендеры — люди, внутреннее ощущение пола которых не совпадает с физическим. В отличие от транссексуалов, они не принимают мер по физическому изменению своего тела для соответствия представлениям о своей половой принадлежности.