На Украине спустя восемь месяцев освободили похищенного чиновника «Укрзализници»

Полиция Киева освободила начальника департамента электроснабжения оператора железных дорог «Укрзализниця» Валерия Людмирского, который 8 месяцев удерживался в качестве заложника из-за выкупа в 10 миллионов евро. Об этом в понедельник. 27 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook.

«Двое фигурантов дела задержаны, тайник-бункер для заложников установлен, изъято оружие и взрывчатка. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления», — написал Аваков.

Один из подозреваемых — гражданин Украины, второй — России.

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Глава МВД отметил, что тайник специально готовился для длительного содержания заложников. Члены преступной группы, по словам Авакова, в течение 2015-2016 годов совершили 12 похищений. «Организатор и члены его группы прибыли в Украину легально в 2015 году (...). В ходе реализации преступного замысла они завербовали гражданина Украины, мотивировали его принять ислам, и при его содействии купили частный дом в селе Фастовец Киевской области», — рассказал об истории группировки министр.

О похищении Людмирского сообщалось в июле 2016-го. В полиции уточнили, что инцидент произошел, когда чиновник «Укрзализници» гулял вечером с собакой во дворе дома в центре Киева. Преступники застрелили собаку, а затем насильно затолкали Людмирского в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.