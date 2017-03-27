Парасюка уличили в незнании дат жизни Степана Бандеры

Известный своими националистическими взглядами депутат Рады Владимир Парасюк не смог ответить на вопрос журналиста Василия Крутчака о дате рождения и смерти Степана Бандеры. Видео диалога с парламентарием Крутчак опубликовал в понедельник, 27 марта, на своей странице в Facebook.

В записи журналист сначала задает вопрос о жизни лидера украинского национализма депутату Сергею Лещенко, а затем обращается к Парасюку, который отказался отвечать. «Именно Парасюк каждого года 1 января (дата рождения Бандеры) едет в деревню, где родился Бандера, и там фотографируется на фоне памятника Бандере. Володе данный вопрос не понравился», — написал об итогах разговора Крутчак.

Степан Бандера — лидер запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). Родился в 1909 году в Галиции, находившейся тогда под властью Австро-Венгрии, был убит 15 октября 1959-го в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.