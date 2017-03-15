Порошенко отнес депутата Парасюка к среднему роду

Президент Украины Петр Порошенко причислил к среднему роду депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Об этом в среду, 15 марта, он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, комментируя конфликт парламентария с силовиками на блокпосту под Славянском, передает Newsone.

«Какие маты гнет этот народный депутат среднего рода!» — возмутился Порошенко. Он отметил, что Служба безопасности Украины и Нацполиция действовали с терпеливостью, которую не смог бы продемонстрировать «ни один правоохранитель ни в одной из стран Европы».

14 марта в районе Славянска неизвестные люди во главе с Парасюком устроили конфликт с полицейскими. В результате стычки семь сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения и были госпитализированы, у двоих констатированы серьезные ожоги лица из-за слезоточивого газа, а один был сбит машиной народного избранника.

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По словам участника событий, командира роты спецназа Юрия Голубана, вечером к блокпосту подъехала колонна из 13 машин. Когда силовики попытались проверить автомобили, из одного вышел Парасюк и начал угрожать полицейским, используя нецензурные выражения. Затем он дал команду своим людям и возглавил нападение на сотрудников полиции. По словам Голубана, нападавших было 40-45 человек, полицейских — 21.

В свою очередь один из активистов Артем Ервин сообщил, что сотрудники Нацгвардии отказались пропускать Парасюка и его соратников, ехавших на подмогу участникам блокады Донбасса. По его словам, силовики избивали их дубинками.

Днем ранее на железнодорожной станции Кривой Торец были задержаны более 40 украинских активистов, выступающих за блокаду Донбасса. Это вызвало протесты в ряде регионов Украины. Позже радикалы были освобождены.

