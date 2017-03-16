Парасюк назвал Порошенко безродным барыгой

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк назвал президента Украины Петра Порошенко безродным барыгой. Соответствующий пост парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 16 марта.

Таким образом Парасюк отреагировал на слова Порошенко, обозвавшего его «депутатом среднего рода». Парламентарий опубликовал карикатуру, на которой украинский президент ведет состав с углем по гробам, выкрашенным в цвета украинского флага. «Лучше быть среднего рода депутатом-хулиганом, чем президентом-барыгой, у которого вообще нет рода», — подписал рисунок Парасюк.

Материалы по теме Империя под ударом Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса

Стычку между парламентарием и силовиками на блокпосту под Славянском Порошенко прокомментировал днем ранее. «Какие маты гнет этот народный депутат среднего рода!» — возмутился Порошенко.

14 марта близ Славянска неизвестные люди во главе с Парасюком подрались с полицейскими. В результате стычки семь сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения и были госпитализированы. Видео инцидента попало в сеть.

Стычки между украинскими радикалами и полицейскими в Донбассе начались после того, как сотрудники МВД начали разгонять участников блокады региона. С конца января националисты перекрывают пути поставки угля из Донбасса на Украину.