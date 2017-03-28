Часы последнего императора Вьетнама оценили более чем в 1,5 миллиона долларов

Золотые часы Rolex Reference 6062, принадлежавшие последнему императору Вьетнама Бао-дай-де, будут предложены на торгах аукционного дома Phillips, которые пройдут в Женеве 13 и 14 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Экземпляр известен среди коллекционеров как Bao Dai, по имени его первого владельца. Оценочная стоимость часов, циферблат которых украшен бриллиантами, превышает 1,5 миллиона долларов. Бао-дай-де приобрел часы в Женеве в 1954 году во время Женевской конференции по Корее и Индокитаю.

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«Благодаря невероятному имперскому провенансу, восхитительному состоянию и исключительной редкости эти часы стали мифом, занимающим мечты ученых, коллекционеров и энтузиастов по всему миру. Это часть истории», — прокомментировал будущие торги старший консультант аукционного дома Аурел Бакс.

Бао-дай-де (1913-1997) — 13-й император династии Нгуен, последний император Вьетнама, правитель прояпонского марионеточного государства Вьетнамская империя и профранцузского марионеточного Государства Вьетнам. Тронное имя императора означает «Хранитель величия»; личное имя — Фук Винь Тхюи. С 1955 года проживал в изгнании во Франции и Монако.